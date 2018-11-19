Нардеп Березкин обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса - Луценко

Генпрокурор сообщил, что депутат взял с нарушениями в "Сбербанке" кредит на 20 миллионов долларов и не вернул его.

Народный депутат Украины Станислав Березкин (группа «Воля народа») обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента.

Генпрокурор подчеркнул, что усматривается следствием, которое ведут НАБУ и САП, «признаки уголовного преступления, совершенные нынешним народным депутатом Березкиным по статьям 191 (хищение), 209 (отмывание), 364 (злоупотребление) и 366 (подделка документов».

По словам Луценко, речь идет о том, что Березкин взял кредит в «Ощадбанке» на 20 млн долларов. Установлено, что это происходило в сентябре 2013 - января 2014 годов. И тогда бенефициарным владельцем группы «Креатив» был именно Березкин, заметил генпрокурор.

Читайте такжеЛуценко просит Раду разрешить арестовать депутата Березкина

Луценко утверждает, что договор был заключен с нарушением кредитной политики «Ощадбанка», и он не был обеспечен залогом имущественных прав.

Генпрокурор отметил, что детективам НАБУ и САП не удалось найти ни у заемщика, ни в банке оригиналов этих договоров - «их не существует».

Луценко рассказал, что 20 млн долларов были перечислены за границу, а затем за эти средства был куплен имущественный комплекс, расположенный на территории города Черноморск (ранее Ильичевск).

Он отметил, что до сих пор кредитные средства не возвращены.