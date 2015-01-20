Вчера украинскую границу пересекли около 800 российских военных - СНБО

За вчерашний день на подконтрольную боевикам территорию Донбасса зашли около 800 российских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Вчера в первой половине дня через участок границы, который пока не контролируется украинскими военными, в Луганском направлении на территорию Украины зашли две батальонно-тактические группы вооруженных сил Российской Федерации. Каждая из них имеет численность около 400 чел.», - сказал он.

«Относительно сегодняшнего дня данных о пересечении границы пока нет», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 20 января, по оперативной информации Совета национальной безопасности и обороны, было зафиксировано пересечение украинско-российской границы двумя батальонно-тактическими группами вооруженных сил РФ.