В Донецком аэропорту идут ожесточенные бои, "киборги" пока удерживают новый терминал – штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Я не готов сказать, что происходит именно сейчас в Донецком аэропорту, но утром были данные о том, что в Донецком аэропорту и на территориях, которые его окружают, ведутся очень жестокие бои, артиллерийские дуэли», - отметил он.

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«Аэропорт продолжает удерживаться украинскими военными, его никто не сдает, там трудно. Вчера там было частичное разрушение здания нового терминала, есть раненые киборги, но это не повлияло на общую ситуацию», - добавил Лысенко.