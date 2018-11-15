Сегодняшние слова Путина являются примером вмешательства в избирательный процесс в Украине – Цеголко

Пресс-секретарь Порошенко отмечает, что глава государства никогда не согласится на мир на условиях страны-агрессора.

Сегодняшние заявления Президента Российской Федерации Владимира Путина являются явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине, несмотря на то, что кампания еще даже не началась.

Об этом написал пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

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«Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственному деятелю, который сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи», - написал он.

Цеголко подчеркнул, что «вопрос о власти в Украине решать будет не Кремль, а украинский народ».

«Относительно Порошенко, он выступал и выступает за политико-дипломатическое урегулирование, но никогда не согласится на мир на условиях страны-агрессора. Глава государства и в дальнейшем, сочетая оборонные и дипломатические усилия, будет защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость государства. И он будет бороться за такое мирное урегулирование, которое отвечает национальным интересам Украины, а не России - агрессора», - отметил Цеголко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, по итогам визита в Сингапур президент России Путин заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе должна состояться смена власти в Украине.