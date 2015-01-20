"Укроборонпром" начал выпускать дозорные бронемашины "Хазар"
На одном из предприятий Государственного концерна "Укроборонпром" начали выпускать новые бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2Ді "Хазар".
Об этом сообщает пресс-служба концерна.
"Основные преимущества новой машины - высокие динамические свойства, большой запас хода и повышенная проходимость. "Хазар" способен на ходу преодолевать водные преграды и оборудован мощным двигателем стандарта ЕВРО-3. Машина предназначена для ведения разведки боем и огневой поддержки мотострелковых подразделений", - говорится в сообщении.
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"Хазар" создан на основе модернизированной БРДМ-2. Новую машину сделали двухосевой, со всеми ведущими колесами. Дополнительный люк позволяет беспрепятственно и удобно высаживаться десанту.
Первые единицы новой бронемашины украинская армия получит уже в течение месяца.