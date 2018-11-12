УКРОП требует объяснений из-за задержки на КПП автобусов, направлявшихся на праймериз партии в Краматорске

После длительной и неоднократной проверки документов через КПП пропустили лишь один автобус с пяти.

Представители партии УКРОП призвали правоохранителей объяснить причину усиленной проверки пяти автобусов на границе Луганской и Донецкой областей 10 ноября.

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Как отмечается на сайте политсилы, 250 пассажиров этих автобусов направлялись в Краматорск на встречу с участником президентских праймериз партии, народным депутатом Александром Шевченко.

Граждане обратились к партийцам с соответствующей жалобой на действия сотрудников КПП на границе областей.

«Здесь пассажиров автобусов, среди которых были дети, волонтеры, участники антитеррористической операции, инвалиды и просто патриоты, попросили выйти на улицу и начали тщательно проверять документы, делая это очень медленно», - указано в сообщении.

На этом проверка, как утверждается, не завершилась. В дальнейшем правоохранители предложили составить в каждом автобусе список пассажиров, указав фамилию, имя, отчество и адрес проживания. Однако и после этого задержания автобусов не прекратилось – списки пассажиров не приняли, и людей снова начали проверять.

Отмечается, что после длительной и неоднократной проверки документов через КПП пропустили лишь один автобус. На место прибыл руководитель Кременского районного отделения Нацполиции Украины в Луганской области, который лично начал проверять документы пассажиров.

«В течение всех указанных событий, по информации заявителей, мимо контрольно-пропускного пункта проезжали много других автобусов, в частности из страны-агрессора и в нее, которые никто не останавливал. Во время проверки документов работники контрольно-пропускного пункта угрожали, что запретят всем автобусам продолжать движение или вообще вызовут группу захвата», – отметили в партии.

В УКРОПе призвали объяснить, с какой целью осуществлялась проверка документов пассажиров, согласно какому нормативно-правовому акту предпринимались такие действия и какое должностное лицо из правоохранительных органов отдало соответствующее распоряжение.

Народные депутаты от УКРОПа обратились с соответствующим обращением к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, генпрокурору Юрию Луценко и председателю Донецкой ОГА Александру Куцю.

19 сентября сообщалось, что УКРОП начинает финальную часть президентских праймериз.

По словам главы УКРОП, народного депутата Тараса Батенко, главная цель праймериз - избрание того кандидата, чья программа получит наибольшую поддержку однопартийцев и сторонников политсилы.