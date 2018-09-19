УКРОП начинает финальную часть президентских праймериз

Окончательные результаты выборов станут известны во время большого съезда УКРОПа в Киеве 5 декабря.

19 сентября во офисе УКРОПа состоялось совещание с председателями областных, Республиканской в ​​АР Крым и Киевской городской организации партии. Участники мероприятия обсудили детали финальной части президентских праймериз «Украинское объединение патриотов», по итогам которых будет избран единый кандидат на пост главы государства от политсилы.

По словам главы УКРОП, народного депутата Тараса Батенко, главная цель праймериз - избрание того кандидата, чья программа получит наибольшую поддержку однопартийцев и сторонников политсилы.

«Мы не прибегаем к любому агитированию наших партийцев за того или иного кандидата. Это честное голосование. Его результаты должны соответствовать реальным симпатиям укроповцев и наших сторонников», - подчеркнул глава УКРОПа.

В конце месяца участники президентской праймериз от УКРОПа отправятся в масштабный тур по регионам Украины. На роль кандидата в Президенты Украины претендуют народный депутат Александр Шевченко, глава Соломенской районной организации УКРОП Ирина Головатенко и заместитель председателя Комиссии партийного контроля Оксана Туник-Фриз. С 28 сентября до 18 ноября по пятницам, субботам и воскресеньям они будут проводить встречи с укроповцами и сторонниками партии в областных центрах страны. После общения члены партии, которые являются участниками общего собрания, смогут проголосовать за одного из участников. Таким образом каждая область выберет своего фаворита.

«Это будет масштабная тур-кампания Украины. Она даст возможность поднять узнаваемость партии, заявить о своем участии в президентской гонке и «нарастить мускулы» перед следующими выборами», - отметил глава секретариата УКРОПа Денис Борисенко.

В то же время руководители некоторых областных организаций партии заявили о препятствиях в организации встреч с укроповцами на местах. В нескольких городах владельцы и заведующие концертных залов и филармоний отказались предоставлять помещения, ссылаясь на давление сверху. Впрочем, в УКРОПе заявили о готовности проводить встречи с людьми даже под открытым небом. По мнению Тараса Батенко, такими действиями власть демонстрирует свое истинное лицо и только усиливает поддержку УКРОП со стороны украинцев.

«Количество сторонников УКРОПа постоянно увеличивается. Это демонстрируют все социологические исследования. Если власть пойдет на такие шаги, то только поднимет рейтинги УКРОПа. Мы прошли 2004-2005 годы, мы прошли 2014-й, нам нечего больше бояться», - заявил Тарас Батенко.

Окончательные результаты выборов станут известны во время большого съезда УКРОПа в Киеве 5 декабря.