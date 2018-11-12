Макрон и Меркель призвали провести обмен заложниками на Донбассе и освободить политзаключенных до конца года

Также они напомнили об ответственности всех сторон за соблюдение перемирия в Донбассе.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали осуществить обмен заложниками на Донбассе и освободить политических пленников до конца года.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря немецкого правительства Штефана Зайберта от имени лидеров Франции и Германии после их встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Париже 11 ноября, размещенном на сайте правительства Германии.

"Они решительно поддержали обмен заложниками и освобождение политзаключенных до конца этого года", - отмечается в заявлении.

Также Макрон и Меркель приветствовали продление Верховной Радой действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до 31 декабря 2019 года.

"Что касается вопроса начала миссии Организации Объединенных Наций (миротворцев - УНИАН), они передали этот вопрос министрам иностранных дел для осуществления дальнейших политических обменов", - говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры Франции и Германии напомнили об ответственности всех сторон о необходимости соблюдения режима прекращения огня, отвода тяжелого вооружения и полного выполнения Минских соглашений.