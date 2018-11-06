цей матеріал доступний українською

Москва полностью заблокировала вопрос освобождения заложников – Геращенко

20:06, 06 ноября 2018
Политика
132 0
Россия срывает переговоры по обмену заложниками / Иллюстрация REUTERS

Украинская сторона на встрече ТКГ в Минске поднимала вопрос обмена заложников и политзаключенных Кремля, однако деструктивная позиция Москвы заблокировала переговоры.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что не считают нужным проводит обмен Вышинского на Сущенко

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«Украинская сторона сегодня еще раз обратилась с требованием к представителям РФ немедленно предоставить официальный ответ на предложение передать им 23 преступников-россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Также мы готовы помиловать несколько десятков сепаратистов в обмен на 20 украинцев - гражданских и военных - которые незаконно и годами удерживаются на оккупированном Донбассе», – указала Геращенко.

Кроме того, украинские представители обратились к координатору ОБСЕ Тони Фришу о судьбе подростков из Ясиноватой, которых боевики обещали отпустить к родителям еще 2 года назад, но до сих пор держат в донецком СИЗО.

«К сожалению, деструктивная позиция Москвы, которая откровенно заявила о проведении «выборов» в ОРДЛО и старается на полную вмешиваться в избирательную кампанию в Украине, ставя на лояльных кандидатов и кандидаток, лишь бы только не Порошенко, полностью заблокировала вопрос освобождения заложников. За Сенцова борется весь мир - и всему миру Москва демонстрирует презрение и недоговороспособность», – подытожила Геращенко.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер призвал власти Российской Федерации согласиться на обмен заложников, которых удерживают на Донбассе боевики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#Геращенко