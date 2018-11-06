Москва полностью заблокировала вопрос освобождения заложников – Геращенко

В то же время, Россия пытается вмешиваться в избирательную кампанию в Украине, отметила политик.

Украинская сторона на встрече ТКГ в Минске поднимала вопрос обмена заложников и политзаключенных Кремля, однако деструктивная позиция Москвы заблокировала переговоры.

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Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«Украинская сторона сегодня еще раз обратилась с требованием к представителям РФ немедленно предоставить официальный ответ на предложение передать им 23 преступников-россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Также мы готовы помиловать несколько десятков сепаратистов в обмен на 20 украинцев - гражданских и военных - которые незаконно и годами удерживаются на оккупированном Донбассе», – указала Геращенко.

Кроме того, украинские представители обратились к координатору ОБСЕ Тони Фришу о судьбе подростков из Ясиноватой, которых боевики обещали отпустить к родителям еще 2 года назад, но до сих пор держат в донецком СИЗО.

«К сожалению, деструктивная позиция Москвы, которая откровенно заявила о проведении «выборов» в ОРДЛО и старается на полную вмешиваться в избирательную кампанию в Украине, ставя на лояльных кандидатов и кандидаток, лишь бы только не Порошенко, полностью заблокировала вопрос освобождения заложников. За Сенцова борется весь мир - и всему миру Москва демонстрирует презрение и недоговороспособность», – подытожила Геращенко.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер призвал власти Российской Федерации согласиться на обмен заложников, которых удерживают на Донбассе боевики.