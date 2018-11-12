В НАБУ составили "антирейтинг" уголовных дел, которые игнорируются судами (инфографика)

Этот "антирейтинг" возглавляет так называемое дело "тернопольских прокуроров".

Из 166 уголовных производств, в которых по состоянию на конец октября 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили обвинительные акты в суд, по 48 делам даже не состоялось подготовительное заседание.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Этот "антирейтинг" возглавляет так называемое дело "тернопольских прокуроров". "Суд в очередной раз постановил вернуть обвинительный акт. Производства не рассматривается уже почти 2 года после передачи в суд - 11 ноября 2016 года", - говорится в сообщении.

Другое дело, в котором обвиняются должностные лица в причинении убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая компания", "путешествует" по разным судебным инстанциям уже около 22 месяцев. Следующее подготовительное заседание назначено на 26 ноября в Святошинском районном суде г. Киева.

"Сейчас только в 35 производствах от НАБУ и САП приняты судебные решения. Большинство из них утверждают соглашения о признании виновности или освобождение от уголовной ответственности в отношении второстепенных участников коррупционных преступлений", - добавили в антикоррупционном ведомстве.

В НАБУ также отметили, что причины откладывания и переносов заседаний разные: объективный недостаток судей, неявка, болезни или отпуска участников процесса.

"Высший антикоррупционный суд должен поставить финальную точку в делах от НАБУ и САП, а вынесенные приговоры помогут вернуть арестованные во время расследований средства в доход государства", - подытожили в НАБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины демонстрирует хорошие результаты работы. Хан также добавил, что Украине нужно быстро создать Антикоррупционный суд и вернуть доверие к НАПК.