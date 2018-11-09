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Еврокомиссар Хан похвалил НАБУ за «замечательные результаты» работы

17:11, 09 ноября 2018
Общество
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Еврокомиссар Ган заявил, что НАБУ показало "превосходные результаты" работы / фото УНИАН

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины демонстрирует хорошие результаты работы.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

«НАБУ, несмотря на сильное давление против него, достигло замечательных результатов в своей работе», – сказал Хан 9 ноября в Киеве. Он добавил, что, к сожалению, общественность этого не понимает в полной мере.

Хан также добавил, что Украине нужно быстро создать Антикоррупционный суд и вернуть доверие к НАПК.

При этом работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а точнее, ее руководителя еврокомиссар Ган оценил не так одобрительно. Он заявил, что руководитель САП Назар Холодницкий потерял доверие, поэтому украинская власть должна принять соответствующие шаги для восстановления доверия.

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Теги: #НАБУ#Йоханнес Хан