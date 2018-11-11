Дешевые продукты и послушные бюджетники: в ИС рассказали, как в ОРДЛО нарисовали "явку" на псевдовыборах

Оккупанты заставили бюджетников явиться на фейковые выборы с 14.00 до 15.00.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук рассказал о схеме создания пропагандистами РФ фейка о «небывалой явке» людей на псевдовыборы в оккупированных районах Донбасса.

Об этом Тымчук написал на своей странице в Facebook.

Информресурсы оккупационных администраций в ОРДЛО и росСМИ сообщают о якобы небывалой явке избирателей. О том же вещают и фейковые «международные наблюдатели» (российские чиновники и сообщники Кремля из других стран).

При этом, как отмечает Тымчук, накануне «выборов» на оккупированных территориях некоторые донбасские интернет-ресурсы проводили опросы относительно намерений избирателей идти на «голосование». Вот некоторые результаты:

- ресурс «Наш Донецк» - собирались идти на «выборы» лишь 16,81% от принявших участие в опросе;

- «Обо всем в Торезе» - 12,24%;

- «Выбор Донбасса» - 18,39%;

- «vk» - 16,45% (здесь проголосовало 2 300 чел).

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«В «ЛНР» экспресс-опрос местных жителей, проведенный с 29 октября по 2 ноября, показал, что в ОРЛО ситуация ненамного лучше для оккупационных администраций – в среднем «явка» должна составить 23% (в Луганске – 22%, Свердловский р-н – 26%, сельская местность и вовсе не более 18%, наибольшую готовность голосовать выявили жители Краснодонского р-на – 28%). О какой «активности» и «высокой явке» бредят российские сенаторы и чиновники-коллаборанты – одному Богу и психиатрам ведомо», – пишет Тымчук.

По данным группы «Информационное сопротивление», кроме разного рода «заманух» (типа продажи возле «избирательных участков» продуктов по сверхнизким ценам), оккупанты изобрели еще одно ноу-хау. «В частности, пригоняемым пинками на «выборы» бюджетникам было приказано прийти на «голосование» исключительно с 14.00 до 15.00 (на этот же срок, к слову, «заряжали» и, например, учителя родителей своих учеников). Это необходимо для «картинки» в росСМИ – именно этот период «необычайной активности на избирательных участках» в «ЛДНР» и крутят сейчас по росТВ. Вот такие «выборы» придумала Москва», – отметил координатор ИС.