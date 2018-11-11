"РФ играет в покер": МИД прогнозирует новые санкции против Кремля за фейковые выборы в ОРДЛО
В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что уголовная ответственность за проведение Россией псевдовыборов на оккупированной части Донбасса наступит.
Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сообщила в микроблоге Twitter.
"Россия играет в покер. Дерзко игнорирует международное право, Минск (Минские соглашения - УНИАН). Фейковые "выборы" не признают. А санкции и уголовная ответственность наступит", - заявила Беца.
Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сегодня, 11 ноября, проходят так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».
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Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.
В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.
Также действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези и специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик заявили, что так называемые «выборы» не соответствуют ни букве, ни духу Минских соглашений.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и председатель СБУ Василий Грицак предупредили об уголовной ответственности за организацию и проведение так называемых «выборов» в ОРДЛО.
Грицак заявил, что российские власти в Москве уже назначили новых главарей для осуществления управления на оккупированном Донбассе, а теперь хотят их легитимизировать путем проведения так называемых «выборов».
«Так называемые главы «ДНР» и «ЛНР» уже назначены в Москве - это Пушилин и Пасечник», - отметил Грицак.
«Осталось немного - фактически придать видимость легитимности проведению этого действа на Донбассе», - добавил он.
Также Грицак заявил, что в Москве уже определили «результаты» поддержки главарей боевиков и явки населения на псевдовыборах на оккупированном Донбассе. По данным СБУ, «предварительно уже нарисовали для «победы» Пушилина в так называемой «ДНР» 55%, Пасечника в «ЛНР» - 63%».