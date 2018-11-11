Украинская сторона в ТКГ: псевдовыборы на Донбассе — сознательная провокация Кремля

Своими действиями Россия в очередной раз грубо нарушила основополагающие нормы и принципы международного права, подчеркнули украинские представители в ТКГ.

Организация Российской Федерацией псевдовыборов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей направлена на срыв хрупкого процесса мирного урегулирования на востоке Украины.

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Соответствующее заявление украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе опубликовала в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в связи с организацией РФ так называемых «внеочередных выборов» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

"Украинская сторона Трехсторонней контактной группы решительно осуждает организацию Российской Федерацией 11 ноября 2018 года так называемых «внеочередных выборов» на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины. Своими действиями Россия в очередной раз грубо нарушила основополагающие нормы и принципы международного права и законодательство Украины", - говорится в заявлении.

"Вместе с тем, как сторона и подписант Минских договоренностей Российская Федерация в очередной раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним. Российская Федерация в течение 2014-2018 годов так и не вывела военную технику, своих военных с оккупированных территорий, продолжает спонсировать и поддерживать незаконные вооруженные формирования технически и финансово", - отмечают участники переговоров в Минске от Украины.

"Россия заблокировала процесс освобождения политзаключенных Кремля, заложников и поиск пропавших без вести на оккупированных ею территориях. РФ отказывается обсуждать вопрос возвращения под украинский контроль украинско-российской части границы, чем все эти годы значительно усложняет работу подгрупп в Минске", - говорится в заявлении.

"Игнорируя консолидированную позицию мирового сообщества и международных организаций по поводу нелегитимного характера указанных псевдовыборов и непризнания их результатов, Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе. Псевдовыборы - это провокация, направленная на срыв хрупкого процесса мирного урегулирования на Донбассе", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сегодня проходят так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

Также действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези и специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик заявили, что так называемые «выборы» не соответствуют ни букве, ни духу Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и председатель СБУ Василий Грицак предупредили об уголовной ответственности за организацию и проведение так называемых «выборов» в ОРДЛО.

Грицак заявил, что российские власти в Москве уже назначили новых главарей для осуществления управления на оккупированном Донбассе, а теперь хотят их легитимизировать путем проведения так называемых «выборов».

«Так называемые главы «ДНР» и «ЛНР» уже назначены в Москве - это Пушилин и Пасечник», - отметил Грицак.

«Осталось немного - фактически придать видимость легитимности проведению этого действа на Донбассе», - добавил он.

Также Грицак заявил, что в Москве уже определили «результаты» поддержки главарей боевиков и явки населения на псевдовыборах на оккупированном Донбассе. По данным СБУ, «предварительно уже нарисовали для «победы» Пушилина в так называемой «ДНР» 55%, Пасечника в «ЛНР» - 63%».