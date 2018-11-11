Политолог рассказал, зачем Кремлю нужны "выборы" в Донецке и Луганске

В чисто пропагандистском плане "выборы" 11 ноября, по его мнению, будут противопоставляться россиянами будущим президентским и парламентским выборам в Украине.

Сегодняшние выборы на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса использоваться Москвой с двойной целью: для попытки легитимизации новых "лидеров" террористических "республик", а также для "замораживания" конфликта путем федерализации Украины

Об этом политолог Владимир Горбач пояснил в комментарии Еспресо.TV .

"Выборы" 11 ноября 2018 нужны РФ для легитимации кажущейся власти своих агентов на оккупированной территории. Это то же самое, что и "выборы" 3 ноября 2014. Предыдущие "руководители" Захарченко и Болотов, судя по всему, не оправдали доверия Кремля, проникли и были ликвидированы. Только в так называемой ДНР по данным СБУ было украдено 24 млрд российских рублей ... То есть, эти "выборы" с одной стороны, имеют внутреннее значение для стабилизации оккупационного режима ", - отметил эксперт.

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А с другой, внешней стороны, добавил Горбач, это курс на выход РФ из Минских договоренностей - "к замораживанию конфликта".

"Но" замораживание "не по приднестровскому или абхазско-южноосетинскому сценарию, а по той модели, что практикуется РФ сейчас в Украине. То есть," замораживание "без прекращения огня - для создания постоянного давления на Украину с целью внутренней дестабилизации и последующего контроля с помощью так называемой федерализации ", - считает политолог.

Кроме того, в чисто пропагандистском плане "выборы" 11 ноября, по его мнению, будут противопоставляться россиянами будущим президентским и парламентским выборам в Украине.

11 ноября 2018 россияне и их наемники собираются провести в ОРДЛО "выборы" голов "Донецкой" и "Луганской" "народных республик" и "депутатов Народного совета».

Сейчас "ДНР" в статусе "и.о." формально "возглавляет" Денис Пушилин.

Кроме Пушилина, на сегодняшних "выборах" в оккупированном Донецке свои "кандидатуры" выставили Елена Шишкина, Роман Храменков, Владимир Медведев и Роман Евстифеев. Чтобы создать видимость "демократии" на "выборах в Народный совет" допущены две близких к боевикам организации - "Донецкая респубилка" и "Свободный Донбасс".

Чтобы избавиться от приставки "и.о." в подконтрольном россиянам Луганске на "выборы" также идет нынешний главарь "ЛНР", бывший полковник СБУ Леонид Пасечник. Кажущуюся "конкуренцию" ему составляют Олег Коваль, Людмила Руснак, Наталья Сергун.