Мэры ряда городов мира выразили солидарность с украинским народом

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Киевского городского председателя Виталия Кличко, так, мэр Лондона Борис Джонсон в письме к мэру Киева отметил: "Лондон стоит на единых позициях с международным сообществом против актов агрессии, которые угрожают принципам свободы и демократии. Великобритания последовательно поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, и мои мысли в эти выходные с гражданами Украины и киевлянами".

Мэр Вильнюса Артурас Зоукас в своем письме написал, что литовцы поддерживают стремление украинского народа к свободе и независимости. "Несмотря на тысячи километров, разделяющие наши города, я всем сердцем поддерживаю ваш смелый и упорный народ, я осуждаю все террористические акты. Всем сердцем я с вами. Будьте сильными, как всегда", - заметил мэр Вильнюса.

Читайте такжеВ Киеве 20-тысячная колонна участников Марша солидарности пришла на Майдан (прямой эфир)Мэр Тампере Анна-Кайса Иконен, в своем письме к Кличко пожелала украинцам быть храбрыми в усилиях по поддержанию мира в мире. "Я и все жители Тампере, города-побратима Киева, душой вместе с народом Украины на этом марше", - отметила мэр Тампере.

Также поступили письма от мэров Киото, Анкары, Кракова и других городов мира.