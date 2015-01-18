Боевики начали обстрел украинских военных из "Града" в районе Первомайска – штаб АТО

Об этом сообщил офицер пресс-группы сектора "М" в зоне АТО Дмитрий Чалый, передает портал 0629.

Сегодня в 7.45 обстрелам из РСЗО "Град" калибра 122 мм подверглись позиции ВСУ, расположенные в районе населенного пункта Первомайск на северо-востоке сектора.

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Потерь среди украинских военных нет. Ночью и утром полетов беспилотников над сектором "М" не наблюдалось. Ситуация контролируется.

Ранее утром украинские военные получили приказ открывать массированный огонь по позициям боевиков в зоне антитеррористической операции. Об этом сообщил советник президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков.