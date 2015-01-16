Европа должна усилить миграционную политику в отношении исламских стран - опрос УНИАН

Так, среди членов группы УНИАН ВКонтакте наибольшее количество пользователей считает, что страны ЕС должны проводить более жесткую миграционную политику в отношении исламских стран. Такое мнение поддержали 36,9% из 802 людей, которые приняли участие в голосовании.

Примерно равные доли аудитории убеждены, что европейские страны должны усилить поддержку сторонников умеренного ислама и начать борьбу с распространителями идей радикальных исламистов и что уже поздно что-то делать, потому что скоро мусульмане станут большинством в Европе. Такой вариант выбрали 20,1% и 19,8% соответственно.

Читайте такжеВо Франции взломали 20 тысяч сайтов после терактов в ПарижеТолько 10,2% пользователей, принявших участие в опросе, считают, что политика муьлтикультурализма себя оправдывает, а действия отдельных фанатиков нельзя проецировать на всех мусульман, поэтому не стоит предпринимать никаких особых мер.

13% считают, что следует активизировать действия, способствующие ассимиляции и интеграции мусульман-мигрантов в западное общество.