РФ насыщает Азовское море военными кораблями и отрабатывает методы блокады морпортов - Порошенко

По словам президента Украины, РФ готовится к блокированию не только украинских портов.

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия активно насыщает некогда мирное Азовское море военными кораблями и отрабатывает методы блокады морских портов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед» в Киеве.

«Азовское море было всегда символом мира, не было никаких оснований для никаких конфликтов. Сейчас Азовское море активно насыщается военными кораблями, где отрабатывается система блокады украинских морских портов», - отметил Порошенко.

«Разве Украина сделала что-нибудь в любом порту РФ? Нет, а они пытаются остановить работу Мариуполя, Бердянска, остановить черную металлургию Украины, остановить экспорт. По какому праву?», - сетует президент.

При этом Порошенко предположил, что РФ отрабатывает технологию блокировки не только украинских портов.