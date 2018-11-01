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Тука объяснил, почему США не присоединятся к "нормандскому формату" переговоров по Донбассу

02:25, 01 ноября 2018
Политика
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США не присоединятся к "нормандским" переговорам по Донбассу / Фото УНИАН

Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире Громадського, комментируя визит президента Украины во Францию 11 ноября, где будут представители Германии, Франции и РФ (участники "нормандского формата"), а также президент США Дональд Трамп.

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"Трамп может будет, но таких переговоров не будет. Потому что Россия многократно заявляла, что она не видит США стороной переговоров в украинском вопросе. И такое заявление в очередной, 45-й раз не так давно прозвучало из уст Лаврова. Позиция РФ относительно этого остается неизменной", - отметил Тука.

Он также отметил, что призывы некоторых политиков к Будапештскому меморандуму, как методу воздействия на Россию - это "игра на публику".

"Если Россия категорически отказывается садиться за стол переговоров с Британией и США. Какой Будапешт?", - добавил Тука.

Как сообщал УНИАН, Георгий Тука заявил, что украинская власть может использовать информацию о тех, кто голосовал на "выборах" за руководства группировок "ДНР" и "ЛНР".

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Теги: #США#нормандский формат#Георгий Тука