Тука объяснил, почему США не присоединятся к "нормандскому формату" переговоров по Донбассу

Тука отметил, что призывов некоторых политиков к Будапештского меморандума, как метода воздействия на Россию - это "игра на публику".

"Нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе при участии США невозможен из-за принципиальной позиции РФ.

Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире Громадського, комментируя визит президента Украины во Францию 11 ноября, где будут представители Германии, Франции и РФ (участники "нормандского формата"), а также президент США Дональд Трамп.

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"Трамп может будет, но таких переговоров не будет. Потому что Россия многократно заявляла, что она не видит США стороной переговоров в украинском вопросе. И такое заявление в очередной, 45-й раз не так давно прозвучало из уст Лаврова. Позиция РФ относительно этого остается неизменной", - отметил Тука.

Он также отметил, что призывы некоторых политиков к Будапештскому меморандуму, как методу воздействия на Россию - это "игра на публику".

"Если Россия категорически отказывается садиться за стол переговоров с Британией и США. Какой Будапешт?", - добавил Тука.

Как сообщал УНИАН, Георгий Тука заявил, что украинская власть может использовать информацию о тех, кто голосовал на "выборах" за руководства группировок "ДНР" и "ЛНР".