На переговорах в Минске Россия официально признала "выборы в Л/ДНР" - Геращенко

Геращенко заявила, что Россия проведением незаконных выборов на оккупированной части Донбасса "выдала мандат на войну".

Сегодня во время встречи в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представители РФ заявили, что признают так называемые выборы в "Л/ДНР".

Об этом по результатам сегодняшнего заседания в Минске заявила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"На всех группах украинская сторона подняла вопрос отмены псевдовыборов, организованных Кремлем на оккупированном Донбассе, их непризнания", - подчеркнула Геращенко.

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"РФ сегодня официально заявила, что признает результаты организованных ею "выборов" московских марионеточных режимов. Украинская сторона заявляет: РФ, которая дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу Минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине", - отметила Геращенко.

По ее словам, действия РФ и ее марионеток ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте.

"Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыбори, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнению Минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысячам жертв среди военных и гражданских", - подчеркнула Геращенко.

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Она напомнила, что российские псевдовыбори на оккупированной части востока Украины уже осудили Европейский Союз, США и другие страны "Большой семерки", а также большинство стран, входящих в Совет безопасности ООН.

"Их не признает мир, кроме страны-организатора - РФ. И, к сожалению, эта авантюра будет иметь серьезные вопросы относительно -безопасности и политические последствия. Важно: спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ Мартин Сайдик сегодня сделал официальное заявление в Минске: псевдовыбори в ОРДЛО категорически противоречат духу и букве Минских соглашений", - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о "чрезвычайной важности" того, кто возглавит оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после псевдовыборов 11 ноября. Он утверждает, что так называемые "выборы" главарей "ДНР" и "ЛНР" и так называемых "депутатов парламентов" не противоречат Минским соглашениям.