Посол Венгрии завершил свою работу в Украине

В МИД Украины отметили, что венгерский дипломат "пытался искать компромиссы", несмотря на "турбулентности" в украинско-венгерских отношениях.

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень завершил свою дипломатическую работу в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в микроблоге Twitter.

"Завершил свою каденцию посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень", - отметил Боднар и разместил фотографию со встречи с венгерским дипломатом.

"Несмотря на последние турбулентности в двусторонних отношениях, господин посол профессионально выполнял свои обязанности и пытался искать компромиссы", - отметил замглавы МИД.

Он пожелал Кешкеню "доброй дороги и успехов на родине".

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Как сообщал УНИАН, 13 октября министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что проблемы в вопросе назначения нового посла Венгрии в Украине нет. По его словам, в ближайшее время будет согласована выдача агремана для нового венгерского посла в Украине.

В свою очередь государственный министр по вопросам коммуникаций Венгрии Тамаш Менцер сказал, что венгерское правительство расценивает как «недружественный шаг» затягивание согласования кандидатуры на должность нового посла Венгрии в Украине, которое происходит «на протяжении многих месяцев».

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия украинским парламентом нового закона об образовании в 2017 году.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.