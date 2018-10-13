Климкин заявил об отсутствии проблем в вопросе назначения нового посла Венгрии в Украине

Глава МИД сказал, что в ближайшее время будет согласована выдача агремана для нового венгерского посла в Украине.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что проблемы в вопросе назначения нового посла Венгрии в Украине нет.

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Об этом глава МИД сказал на пресс-конференции в Ужгороде, которая транслировалась в социальной сети Facebook Ужгородским пресс-клубом, после встречи с представителями венгерского меньшинства Закарпатья.

Глава МИД Украины заявил, что в вопросе назначения нового посла Венгрии в Украине "нет никаких вопросов".

При этом, у него уточнили о выдаче агремана венгерском дипломату.

"Будет в ближайшее время соответственно. Это совершенно не вопрос. То есть, вопрос послов, это вопрос предложения стран. Насколько я знаю, Венгрия, кстати, предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, имеющего связь с Закарпатьем", - заявил Климкин.

"Мне даже Петер Сийярто сказал, что он (кандидат на должность посла - УНИАН) сейчас активно изучает украинский язык. Я сказал, что очень хорошо, мы проверим его знание украинского. То есть, с назначением посла нет никаких вопросов", - заявил Климкин.

При этом глава МИД подчеркнул, что назначение нового венгерского посла вообще не является проблемным вопросом украинско-венгерских отношений.

"Для меня вопрос, как мы вообще видим наше общее взаимодействие, как мы сообща заботимся об общине", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на венгерское издание Magyaridok, государственный министр по вопросам коммуникаций Венгрии Тамаш Менцер заявил о том, что венгерское правительство расценивает как «недружественный шаг» затягивание согласования кандидатуры на должность нового посла Венгрии в Украине, что происходит «на протяжении многих месяцев».