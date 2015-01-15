Турчинов: на вооружении у российско-террористических войск на Донбассе стоят 542 танка и 4 "Точки-У"

На вооружении у российско-террористических войск на Донбассе имеется 542 танка и 4 "Точки-У".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в парламенте сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Он отметил, что они имеют на вооружении 542 единиц танков, 990 боевых бронированных машин, 694 артиллерийских систем, в том числе 4 единицы реактивных комплексов "Точка-У" и до 57 единиц зенитно-ракетных комплексов.

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Турчинов также сообщил, что на оккупированной части Донбасса развернута военная группировка - более 36 тысяч человек, среди которых 8,5 тысячи - военнослужащие регулярных войск Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что не исключает возможности начала полномасштабной войны. Согласно информации СНБО, вдоль восточной части украинско-российской границы в полной боевой готовности также находится около 52 тысяч российских войск со значительным наступательным потенциалом. Турчинов подчеркнул, что они имеют свыше 300 танков, свыше 1800 боевых бронированных машин, свыше 750 артиллерийских систем и систем залпового огня, до 360 боевых самолетов и ударных вертолетов.

В свою очередь, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук отметил, что в зоне АТО продолжается перегруппировка российско-террористических войск. В ходе перегруппировки противник пытается создать ударные группы на новых участках, готовясь к продолжению активных действий.