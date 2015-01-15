СНБО: На границе с Украиной размещено около 52 тысяч российских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в парламенте сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Читайте такжеВ СНБО назвали семь пунктов пропуска через линию разграничения на ДонбассеПо словам секретаря СНБО, они имеют свыше 300 танков, свыше 1800 боевых бронированных машин, свыше 750 артиллерийских систем и систем залпового огня, до 360 боевых самолетов и ударных вертолетов.

Ранее сообщалось, что Россия планирует отправить в Украину очередной "гумконвой" в конце этого месяца.