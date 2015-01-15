Die Welt: без НАТО Европа была бы во власти России

В статье Жака Шустера под названием «Без НАТО Европа была бы во власти России», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt., пишется о том, что нужно сразу сказать: Без НАТО мы были бы никем. Без защиты оборонительного союза, Боннская Республика (совр. Германия) и вместе с ней Западный Берлин не просуществовали бы и пяти лет. НАТО служит гарантией того, что американская сверхдержава защитит европейцев в чрезвычайной ситуации. Более того: Североатлантический договор символизировал американское присутствие в Европе.

Он обеспечил легко поддающимся панике немцам уверенность в том, что в чрезвычайных ситуациях Вашингтон будет на их стороне. Конституция дала гражданам стабильность, НАТО оказало моральную поддержку. Альянс помог превратить «очаг нервной нескромности» (Голо Манн) в надежную Федеративную Республику.

Сегодня многие немцы, вероятно, ничего больше об этом не знают. Им сказали: уже после падения Берлинской стены Европа без НАТО была песчинкой на берегу событий. ЕС по-прежнему не хочет наращивать вооружение, чтобы оно могло заменить Соединенные Штаты.

Путин поглотил бы Европу

Без сверхдержавы и ее - и нашего! - оборонительного союза, Европа была бы во власти Владимира Путина. Без собственной силы у Лондона, Парижа и Берлина не осталось бы другого выхода, кроме как принять российское наступление.

Иногда необходимо показывать эту связь, чтобы напомнить немцам и их правительству, что НАТО по-прежнему незаменимо. То есть, наконец, взять на себя ответственность, которая так необходима во времена новой конфронтации с Москвой, чтобы сохранить свободу Восточной Европы. Новый, всегда любезный Генеральный секретарь НАТО напомнил об этом во время своего визита в Берлин.

Можно только надеяться, что его примут не просто с распростертыми объятиями, но пустыми руками, а он вернется в Брюссель с уверенностью, что Германия делает гораздо больше для повышения боеспособности своей армии. Если Берлин, ссылаясь на экономическую ситуацию, откажется выполнить обязательства, то может прийти день, когда Америка отвернется от Европы. Тогда останется лишь слабый континент и – россияне.