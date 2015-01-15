Боевики хвастаются, что почти захватили аэропорт. Военные признают, что идет бой за терминал
В "ДНР" заявляют о зачистке от украинских военных аэропорта, в пресс-центре АТО говорят о планирующемся провокационном обстреле миссии ОБСЕ в аэропорту со стороны боевиков.
"В данный момент террористами ведется обстрел нового терминала Донецького аэропорта. Бандиты вплотную подошли к нашим позициям, идет бой. В то же время с минуты на минуту в аэропорт планируют зайти представители миссии ОБСЕ. Ожидается, что террористы со стороны нового терминала начнут обстреливать международную миссию, чтобы обвинить в этом преступлении украинскую сторону", - говорится в сообщении пресс-службы АТО.
В тоже время, лидер "ДНР" Александр Захарченко заявляет , что аэропорт Донецка будет под контролем боевиков в течение тридцати минут. Об этом он заявил журналистам в Донецке на пресс-конференции, пишет ОстроВ.
«Заканчивается «зачистка» нового терминала аэропорта. Знамя над ним наше. 95% терминала под нашим контролем остались небольшие очаги сопротивления в районе Песок. Это, скорее не очаги сопротивления, а люди, которые замуровались в здании, они просто не сдаются. Думаю, что в течение 30 минут аэропорт будет под полностью под нашим контролем», - заявил Захарченко, добавив, что пленных нет.
По его данным, в аэропорту осталось «не более 10 человек» украинских военных.
При этом Захарченко подчеркнул, что всю Донецкую область считает территорией «ДНР».
«Мы их (населенные пункты, контролируемые правительством Украины – «ОстроВ») считаем своей территорией — не получается мирным путем, будем забирать любыми другими путями», - заявил лидер «ДНР».