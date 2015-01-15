Мобилизация в Украине начнется в следующий вторник

По словам главы государства, решение подписать указ он принял после обострения ситуации на Донбассе, говорится в сюжете ТСН.

За последние дни боевики в несколько раз чаще обстреливали украинские войска, поставили под угрозу жизни мирных жителей.

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Мобилизация пройдет в три волны. Первая начнется 20 января, вторая - в апреле, а последняя - в июне. Набирать в Вооруженные силы, Национальную гвардию, а также на пограничную службу.

В Минобороны уверяют - прежде чем отправиться на выполнение заданий, все пройдут обучение и боевое слаживание.