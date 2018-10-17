В НАТО подтвердили готовность помочь Украине укрепить безопасность хранилищ боеприпасов

Альянс уже начал поддержку Украины в этом вопросе, потому что Киев попросил о ней еще в 2017 году.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопросы безопасности складов боеприпасов в Украине.

Это подтвердил DW чиновник Альянса во вторник, 16 октября. Сама встреча состоялась накануне в Брюсселе.

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"НАТО готов продолжать и рассмотреть дальнейшие пути поддержки усилий Украины по обеспечению безопасности хранилищ боеприпасов", - заверил собеседник DW.

По его словам, Альянс уже начал поддержку Украины в этом вопросе, потому что Киев попросил о ней еще в 2017 году.

"В 2018 году был одобрен проект трастового фонда по управлению безопасностью на складах боеприпасов. Были назначены средства для помощи Украине достичь стандартов НАТО в этом аспекте", - уточнил чиновник Альянса.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий были эвакуированы более 12,5 тысяч человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

В настоящее время проводится операция по разминированию территории в радиусе 10 км от военного арсенала. Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ични выделило 100 млн грн. По факту взрывов на арсенале открыты два уголовных производства - по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.