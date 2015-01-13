Аваков люстрировал более сотни инспекторов ГАИ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, 19 января будут объявлены правила и начало набора на обучение и стажировку в новую патрульную службу, которая придет на смену ГАИ.

Аваков также отметил, что из ОВД уволено 102 инспекторов ГАИ, которые принимали участие в составлении противоправных протоколов против участников Евромайдана и Автомайдана.

В частности, в Киеве уволены 42 сотрудника ГАИ, во Львовской области - 16, в Киевской - 11, Житомирской - 9, Хмельницкой - 7, Харьковской - 5, Полтавской - 4, Днепропетровской - 3, в Кировоградской и Херсонской - по 2, в Ивано-Франковской - 1 инспектор ГАИ.

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«Повторюсь, будут еще суды в этой связи. И с нашей обвинительной позицией, и против нас. Такой процесс. Но! Если правовое решение для осуществления справедливости, в нашей непростой системе не получается быстрым, то впереди должно следовать, подкрепленное полномочиями - решение совести. Это такое решение. И, к сожалению, не последнее как в системе ГАИ, так и в системе МВД в целом», - подчеркнул Аваков.

Он также добавил, что процесс обновления этой службы начнется в Киеве, а дальше пройдет во всех регионах государства, отмечается в сообщении.