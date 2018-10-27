РФ пытается влиять на президентские выборы в Грузии через своих лояльных кандидатов - Геращенко

По словам депутата, на выборах кандидаты активно разыгрывают тему коррупции и геополитическую битву Москвы и Запада.

Российская Федерация пытается влиять на президентские выборы в Грузии, в том числе через своих лояльных кандидатов.

Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, которая будет работать наблюдателем ПАСЕ на выборах в Грузии 28 октября.

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"В стране традиционно сильны протестные настроения и недовольство правящей партией, оппозиция - активная и зубастая. РФ традиционно пытается влиять на результаты выборов, в том числе и через лояльных кандидатов. Европейские институты и международные партнеры внимательно следят за реформами, изменениями и настроениями в Грузии. В том числе нюансами, касающимися внешней политики. В электоральном списке - 25 кандидатов. Среди фаворитов называют бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили, кандидата от оппозиции Григола Вашадзе, кандидата от «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе", - отметила она.

По словам Геращенко, на выборах кандидаты активно разыгрывают тему коррупции и геополитическую битву Москвы и Запада.

"Эксперты активно упрекают некоторых кандидатов в готовности подыгрывать Москве и в определенных давних связях с Россией. В воскресенье на выборах будет работать много международных наблюдателей, есть миссии ОБСЕ, ПА НАТО, Европарламента. Я вместе с коллегами - Андреем Лопушанским, Георгием Логвинским и другими - работаю наблюдателем от ПАСЕ. Сегодня - презентации кандидатов и их штабов. Была рада встретить многих друзей из Европарламента и межпарламентских ассамблей, которые работают в эти дни наблюдателями в Грузии. От наблюдателей к кандидатам и их штабам - много вопросов: как РФ влияла на эти выборы, как будут строиться отношения с Россией после выборов, есть вопросы о Саакашвили и будет ли он амнистирован после выборов", - добавила она.