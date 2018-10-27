В Украине вспоминают жертв массовых расстрелов интеллигенции в урочище Сандармох

Там убит Курбас, Кулиш, Подмогильный.

В Украине вспоминают жертв массовых репрессий украинской интеллигенции в урочище Сандармох в российской Карелии.

Почтил память украинцев и президент Петр Порошенко, пишет ТСН.ua.

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"81 год назад в российской Карелии сталинские палачи расстреляли более тысячи узников Соловецких лагерей, среди которых – более 300 украинцев. В последний этап пошел цвет украинской интеллигенции: Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Марко Вороной, Валерьян Пидмогильный, Сергей Грушевский, Владимир Чехивский, Антон, Остап и Богдан Крушельницкие, Павел Филипович, Олекса Влызько, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Олекса Слисаренко, Михаил Яловой и другие", - сказал он.

Как известно, Сандармох - место крупнейших массовых казней репрессированных во времена Сталинского террора. Речь идет о более 9500 человек, уничтоженных в этом месте в течение 30-х годов прошлого века. Представители украинского искусства, которых также расстреляли в урочище, прибыли в Сандармох с Соловецким этапом.

Общественные активисты нашли место казней, скрытое позднейшим советским режимом, только в 1997 году. Здесь установили мемориалы. Отдельный мемориал принадлежит украинцам в знак памяти о расстрелянных.