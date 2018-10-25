Санкции против Украины – проигрышная ставка Путина

Хозяин Кремля, которого захлестывает негодование по поводу непокорности Украины, все больше отдаляющейся от Российской Федерации, решил ввести санкции против нашей страны и издал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ». В такой способ российский президент решил мстить Украине за то, что наша страна, несмотря на агрессию соседа, активно продвигается в направлении евроатлантической интеграции. За то, что все меньше украинских предприятий сотрудничают с российскими компаниями, ввиду чего товарооборот между странами упал почти в пять раз. Это сильно бьет именно по российскому бизнесу, который и так обложен экономическими ограничениями со стороны США и Евросоюза. Путем новых санкций Кремль в очередной раз пытается сохранить свое влияние на Украину.

Российские страшилки

Путин поручил правительству РФ разработать список украинских физических и юридических лиц, к которым будут применены экономические ограничения. Пока детали не разглашаются. Но некоторые нюансы озвучил премьер РФ Дмитрий Медведев.

«О чем идет речь? Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала», - сказал Медведев, добавив, что намерен подписать решение по санкциям в ближайшее время.

Он уверил, что санкции коснутся большого числа лиц в Украине, в том числе «достаточно известных людей». «Уже подготовлено несколько версий постановлений, которые отражают смысл указа - санкции вводятся против лиц, которые наносят вред интересам Российской Федерации», - сказал премьер РФ, отметив, что «в список также включены украинские компании, то есть, юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены санкции».

Медведев заявил, что Москва может запретить поставки ряда украинских товаров, но подчеркнул, как бы заигрывая с украинцами, что ответные меры России не будут касаться большинства граждан Украины, в том числе тех, кто проживает на территории РФ.

Эксперты считают, что санкции России не будут иметь глобального значения, хотя и затронут ряд секторов экономики. Особенно это может коснуться рынка нефтепродуктов, но в целом очень сильное давление на Украину они оказать не смогут. Просто Кремль почувствовал, что наша страна крепче становится на ноги, и решил хоть как-то помешать этому становлению.

Впрочем, санкции России могут стать контрпродуктивными, поскольку еще больше отдалят обе страны, а повиновения Киева Москве ожидать не стоит. Это, в частности, подтверждается опытом прошлых лет.

Первые экономические ограничения в отношении Украины Россия ввела в 2014 году. Тогда российские власти запретили экспорт всей растительной продукции из нашей страны. Еще ранее были введены ограничения на импорт украинской молочной продукции, кондитерских изделий, рыбных и продовольственных консервов и отдельных видов алкоголя. А в 2016 году Россия запретила транзит украинских товаров через свою территорию. Киев открыл новые рынки сбыта и подал на эти действия РФ иски в ВТО. Решений ждут в ближайшее время.

Так чем же могут санкции России аукнуться для Украины?

Санкции как шантаж

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что указ Путина о введении санкций против украинских юридических и физических лиц - классический пример из теории игр.

«Основное здесь - физические лица, а не юридические, как может показаться на первый взгляд. Если бы Россия хотела ввести санкции против юридических лиц, она могла бы сделать это и раньше. Тогда, когда резко ограничивала украинский экспорт. Тогда, когда практически полностью остановила продажи украинской машиностроительной продукции на своей территории. Сейчас ограничительные меры против украинских экспортеров будут все еще болезненными, но уже не такими, как раньше. Сила удара будет намного меньшей. Сырьевые рынки – глобальные. Украинские компании, равно как и любые другие, могут переориентироваться на новые направления. В данном случае мы имеем ситуацию со скрытыми смыслами из теории игр», - подчеркнул Устенко.

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По его словам, логика данного указа может быть истолкована следующим образом: «Представьте, что на сцене есть две группы актеров. Первая группа не имеет никакого отношения к данному указу, и поэтому абсолютно индифферентна. Она будет продолжать возмущаться, негодовать, сочувствовать, веселиться, огорчаться. Это своеобразная многочисленная массовка. Вторая группа актеров – это те, кто имеет отношение к этому указу. Вот эта вторая группа актеров состоит из тех, которые относительно открыто делают бизнес в РФ или с РФ, и тех, которые скрывают свои отношения с РФ. Основная интрига сосредоточена именно на последней «тайной группе». Она неоднородна в своем составе. Здесь есть и топовые актеры, и актеры второго плана. Именно на них направлено внимание автора пьесы. Именно они находятся в сложной ситуации. Зритель ничего не знает именно о них. По ходу пьесы их реплики могут оказаться совершенно неожиданными. А их действия - непредсказуемыми. Это и есть интрига. Но и автор, и они сами, осведомлены о своей причастности. При этом каждый из этих актеров не знает, точно ли о всех его «грешках» знает автор. И надеется, что нет. Но и гарантий у него нет. В любой момент автор может указать на него и предоставить доказательства. Все это сделано для того, чтобы таким образом заставить актера вести себя «правильно»».

Устенко подчеркивает, что задача данного указа - не реальные действия, а угроза применения этих действий за «неправильные» шаги.

«Своих» Кремль не тронет

По словам президента Центра глобалистики «Стратегия-XXI» Михаила Гончара, есть несколько сфер, на которых может отразиться указ Путина, но эффект при этом будет минимальным.

«В первую очередь, это газовая тема, чувствительной она была всегда. Но ровно через месяц исполняется три года, как газ у «Газпрома» Украина не покупает. Поэтому газового рычага, как такового, у России нет. Разве что могут перекрыть поставки газа в Европу. Но на это Россия никогда не пойдет», - отмечает он.

Еще одна чувствительная тема – поставки угля, которые очень важны для Украины. «Речь идет о поставках с оккупированных территорий, чем Россия может злоупотребить. Думаю, что эффект будет минимальным, так как в 2015-2016 годах было замещение поставок угля из российских источников. Дальше, что может волновать, - поставки нефтепродуктов. Как бы напрямую российского бензина у нас нет. Но замаскированное присутствие есть. Прекрасно известно, что АЗС, на которых написано AMIC Energy, вроде бы австрийская компания, а реально это - Лукойл. Есть еще АЗС якобы швейцарской компании Glusco, но на самом деле это – Роснефть. Россия может, оказывая давление на Беларусь, из которой мы получаем основной объем нефтепродуктов, и прекратив свои поставки, вызвать дефицит нефтепродуктов на украинском рынке. Что спровоцирует скачок цен», - отметил эксперт.

Впрочем, по его словам, это вряд ли будет иметь успех. «Это не будет иметь конечного успеха, это - бизнес, который крышуется кумом Путина – Медведчуком. Так что у этого кумовского бизнеса есть возможности выжить, давление санкций будет ограничено. Но турбулентность на рынке они могут вызвать», - пояснил Гончар.

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По его мнению, какого-то кардинального успеха Москва своими санкциям не добьется: «Они наступают на те же грабли, что и в августе 2013 года, еще во времена режима Януковича, когда вводилась, по сути, экономическая блокада. И то ничего не получилось. А сейчас - тем более не выйдет. Но пытаться будут».

«Полагаю, что шептуны из кремлевского окружения будут советовать – еще немного поднажать, мол, после этого Украина рухнет, так как она и так в хаосе, сделаем кальку из американских санкций и ей конец. Но эти санкции еще больше увеличат барьер между двумя странами. У России только один метод – нужно задавить. Они ждут, когда «хунта» приползет к царю Московскому и будет просить о пощаде. Но даже если ранее кто-то из донецких приползал на коленях, то из этого ничего не вышло. А сейчас - и подавно», - считает Гончар.

Эксперт убежден, что Россия будет и дальше продолжать свою политику. Но это мобилизирует украинское общество еще больше сопротивляться. «К тому же, эти санкции выбьют почву из-под ног тех, кто говорил, что нужно налаживать отношения с Россией, нужно договариваться. То есть, Россия делает медвежью услугу «региональной» братии», - сказал он.

Непропорциональный ответ Украине

Международный экономический эксперт Игорь Гарбарук также считает, что санкции России не будут иметь значимого эффекта: «После всего того, что произошло в отношениях Украины и России, говорить о том, что новые санкции будут каким-то глобальным ударом, нельзя».

«Это - зеркальные санкции, ответ на введенные санкции Украиной по отношению к юридическим и физическим лицам Российской Федерации. Несколько дней назад Служба безопасности Украины сделала заявление, что есть ряд российских компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью на нашей территории, в том числе на оккупированной территории «ДНР» и «ЛНР». Это – транспортно-логистические компании, против которых и были направлены санкции. Поэтому Путин и принял решение ввести санкции против украинских предприятий и дал распоряжение правительству подготовить список физических и юридических лиц… Так как санкции с украинской стороны были направлены против физических и юридических лиц, то, скорее всего, зеркальные санкции коснутся также перечисленных лиц. Это могут быть наши политики, представители бизнеса, все те, кто выступает против политики Российской Федерации, кто имеет активы в России. На них может быть наложен арест, а также введен запрет на вывод финансов. Скорее всего, эта зеркальная акция России будет точечной», - сказал эксперт.

Постановление правительства РФ о введении ограничительных мер в отношении украинских физических и юридических лиц должно появиться в ближайшее время. И тогда станет понятно, кто на сегодня продолжает «дружить» с врагом. А такая информация, особенно, в предвыборный год, не будет лишней и для украинцев.

Нана Черная