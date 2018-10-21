В МИД РФ прокомментировали желание США выйти из договора о ликвидации ракет
02:11, 21 октября 2018Мир
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В МИД РФ считают, что США давно готовились к разрыву договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности.
Иллюстрация / REUTERS
В МИД РФ прокомментировали планы США выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Источник в МИД сообщил "РИА Новости", что РФ якобы давно знала о намерениях США выйти из договора, так как "Вашингтон долго готовился к этому шагу и уничтожал договорную базу".
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"Главный мотив - мечта США об однополярном мире. Сбудется? Нет", - заявил источник в МИД РФ.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
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