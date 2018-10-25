В Европарламенте убеждены, что Россия хочет превратить Азовское море во "внутреннее озеро"

Евродепутаты отмечают возможную опасность захвата Россией украинских нефтегазовых месторождений в Азовском море.

В Европейском парламенте предполагают, что Российская Федерация хочет превратить Азовское море во "внутреннее озеро".

Законодательная резолюция «Ситуация в Азовском море» сегодня была принята на заседании Европарламента в Страсбурге (Франция).

В частности, евродепутаты с сожалением констатируют, что Российская Федерация на украинской территории незаконно добывает нефтяные и газовые ресурсы.

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"Европейский парламент особо отмечает возможную опасность захвата Россией существующих украинских нефтяных и газовых месторождений в Азовском море, как только она достигнет своей цели по превращению его во внутреннее озеро в пределах Российской Федерации", - отмечаются в резолюции.

Как сообщал УНИАН, Европарламент призывает ЕС усилить санкции против РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.