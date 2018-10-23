Германия готова "влиять на Россию" для соблюдения договора о ликвидации ракет

Министр иностранных дел ФРГ пообещал вынести этот вопрос на повестку дня в НАТО.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас намерен применить все дипломатические рычаги для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Это соглашение затрагивает жизненно важные интересы Европы. Пока будет существовать шанс сохранить договор, мы будем бороться за это всеми дипломатическими средствами", - сказал Маас в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном во вторник, 23 октября, передает DW.com.

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Министр пообещал вынести этот вопрос на лидирующие позиции повестке дня в НАТО. "Мы готовы влиять на Россию, чтобы добиться соблюдения договора о РСМД. И мы не готовы запускать новую гонку вооружений", - подчеркнул Маас, которого цитирует агентство dpa. По мнению чиновника, договор о РСМД является одним из крупнейших достижений политики разоружения.

Одновременно Маас признал, что на упреки относительно нарушения со стороны России условий договора "нет убедительного ответа, а потому позиция США не является "необоснованной". "Впрочем, это не должно привести к тому, чтобы с водами выплеснули ребенка. Это стало бы ошибкой", - добавил глава МИД ФРГ.

Как сообщал УНИАН, 20 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звявил о намерении США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора. Договор призван содействовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

2 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает договор по РСМД, и в Альянсе знают о новой российской ракетной системе 9М729.