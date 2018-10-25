У РФ земля и море должны гореть под ногами: Геращенко рассказала о "сверхважных" для Украины резолюциях ООН

Сегодня резолюцию по Азовскому морю проголосовал Европарламент, следующую резолюцию должна принять Генассамблея ООН.

Украинская сторона активно работает над тем, чтобы в течение 73 сессии Генассамблеи ООН были приняты две чрезвычайно важных резолюции, касающиеся российской агрессии против Украины.

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Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Как сообщила парламентарий, сегодня она будет выступать от Украины на открытых дебатах в ООН. Накануне координация усилий для борьбы с агрессией РФ обсуждалась с постоянным представителем Украины при ООН Владимиром Ельченко.

«Украинские дипломаты активно работают над тем, чтобы в течение 73 сессии Генассамблеи ООН были приняты 2 важнейшие резолюции. Первая - о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Уже в ноябре проект резолюции будет рассмотрен на третьем комитете ООН и в декабре - проголосован на Генассамблее», –указала Геращенко.

Вторая резолюция, которая должна быть принята на текущей сессии, касается милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря.

«Сегодня резолюцию по Азовскому морю проголосовал Европарламент. Следующую резолюцию должна принять Генассамблея ООН. У России земля и море должны гореть под ногами», – отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Европарламент сегодня, 25 октября, одобрил резолюцию, в которой призвал все страны-члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми усилить санкции против РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.

Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность постоянной милитаризацией Россией в регионе Черного и Азовского морей и осуждаются злоупотребления РФ с чрезмерными проверками торговых судов Украины и стран-членов Евросоюза в Азовском море. Также ЕП предложил назначить специального представителя Евросоюза по делам Крыма и Донбасса.