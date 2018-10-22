Послы стран G7 приветствуют новую программу сотрудничества Украины и МВФ

Дипломаты считают, что это является шагом на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) приветствуют договоренность Украины и Международного валютного фонда о новой 14-месячной программе stand-by вместо действующей программы расширенного финансирования объемом 2,8 млрд SDR (эквивалент 3,9 млрд долл. США).

Об этом говорится в сообщении, размещенном "Группой поддержки Украины" в Twitter в рамках председательства Канады в G7 в 2018 году.

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"Послы стран "Большой семерки" приветствуют достигнутую между МВФ и украинской властью договоренность на уровне специалистов по новой программе в формате стенд-бай. Ключевой шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжение экономического роста", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 октября было заявлено, что МВФ согласовал с украинской властью новую 14-месячную программу stand-by вместо нынешней программы расширенного финансирования объемом 2,8 млрд SDR (эквивалент 3,9 млрд долл. США).

Согласно заявлению Фонда, соглашение подлежит утверждению Советом директоров МВФ, и рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 в соответствии с рекомендациями МВФ и повышение тарифов на газ и отопление для домохозяйств.