"Пока все не придут в себя": Трамп заявил о планах наращивать ядерный арсенал США
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о намерении наращивать ядерный арсенал.
По его словам, США будут продолжать наращивать ядерную мощь пока остальные страны «не придут в себя», передает Reuters.
Трамп заявил, что его слова «обращены напрямую к России и Китаю».
Как сообщал УНИАН, 20 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности.
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Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. Договор призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.
2 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает договор о РСМД, и в Альянсе знают о новой российскую ракетной системе 9М729.