"Она была нашей мамочкой": фронтмен "Дизель шоу" трогательно вспомнил Марину Поплавскую

Егор Крутоголов отметил, что Марина Поплавская часто во время их гастролей сидела в автобусе рядом с водителем, чтоб не дать ему заснуть.

Фронтмен юмористического проекта "Дизель шоу" Егор Крутоголов написал трогательное сообщение, в котором вспоминает колегу Марину Поплавскую, погибшую в ДТП 20 октября.

На своей странице в Facebook актер написал, что смерть Поплавской стала для него большой потерей.

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"Она жила по принципу "не делай зла", поэтому боль утраты настолько сильна и ответа на вопрос "за что?" просто нет. Я уверен, что за всю свою яркую, насыщенную жизнь она не совершила деяния, за которое могла бы последовать такая горькая расплата. Если забирают таких, как она, то о никакой справедливости не может быть и речи", - говорится в сообщении.

Крутоголов также отметил, что Марина Поплавская была "мамочкой" для всего колектива "Дизель шоу" и часто во время их гастролей сидела в автобусе рядом с водителем, чтоб не дать ему заснуть.

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"Она была нашей мамочкой, нашей квочечкой, которая переживала за всех и каждого гораздо больше, чем за себя. Она и сидела рядом с водителем всегда, чтобы не давать ему заснуть, чтобы уберечь нас всех... Возможно, в то ужасное утро, которое у нас всех теперь стоит в мозгу на повторе, она приняла весь удар на себя, чтобы мы жили. Спасибо, Марина, спасибо, мамочка...

Я бы много и долго мог говорить о Марине-актрисе, Марине-женщине, Марине-друге, но не сейчас, пока мне сложно перейти в прошедшее время, говоря о ней", - написал актер.

Как сообщал УНИАН, утром 20 октября на Житомирской трасе под Киевом автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фурой. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы участники проекта Яна Глущенко и Егор Крутоголов.