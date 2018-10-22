Климкин прокомментировал заявление о выходе США из ракетного договора

Глава МИД подчеркнул, что США дают РФ понять, что «гибридное» невыполнение обязательств не будет больше поощраться.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о понимании касательно выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter. "С пониманием отношусь к намерению США выйти из договора о РСМД. России дают знать, что «гибридное» невыполнение ею своих обязательств не будет больше поощряться. Архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности.

Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. Договор призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России сохранять, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

2 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает Договор о РСМД, и в Альянсе знают о новой российской ракетной системе 9М729.