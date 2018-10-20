События недели: версия читателей УНИАН – кровавая бойня в Керчи, катастрофа истребителя Су-27 и резкое подорожание газа для населения

На уходящей неделе наши читатели активно следили за трагическими событиями в оккупированном Россией Крыму. 17 октября студент политехнического колледжа Керчи при помощи огнестрельного оружия и взрывчатки устроил кровавую бойню. В результате инцидента погиб 21 человек, из которых пятеро преподавателей, остальные – студенты. Еще полсотни людей были госпитализированы. По официальной версии, виновником оказался 18-летний студент Владислав Росляков открыл в учебном заведении стрельбу и устроил взрыв, после чего покончил с собой. Жертв могло быть и больше, поскольку, по данным СМИ, кроме ружья и бомбы у стрелка в портфеле нашли патроны, десяток самодельных бомб и коктейль Молотова.

Изначально Национальный антитеррористический комитет России определил произошедшее как теракт. По факту теракта открыл уголовное дело и Следственный комитет РФ. Однако вскоре теракт был переквалифицирован в массовое убийство. «Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», - заявили в СК РФ.

Буквально сразу происшествие обросло множеством рассказов очевидцев, подробностями о жизни убийцы, а также конспиративными теориями. Так, очевидцы утверждают, что нападавших в колледже было несколько. В частности, выживший студент Даниил утверждает, что стрелявших было двое. Один стрелял по толпе, а другой «зачищал» кабинеты. Также студент заявил, что на территории корпуса нашли несколько растяжек. Однако эта информация пока не подтверждается следователями, так как известен маршрут Рослякова, а на записях камер он один.

Ряд экспертов также ставят под сомнение способность одного молодого парня без отточенных навыков в обращении с оружием за несколько минут «организовать» такое количество жертв. К примеру, российский журналист Сергей Асланян указал на ряд подозрительных аспектов официальной версии нападения. Один из них – боеприпасы и оружие Росляков приобрел за несколько дней до нападения, и у него не было времени пристреляться из него. В то же время, как оказалось позже, Владислав Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием. Более того, оружием убийца владел… легально. 8 сентября он получил на него разрешение, а 13 октября купил патроны в магазине «Сокол».

Одним из мотивов Рослякова устроить бойню в колледже могли стать личные помыслы, по разным версиям – конфликт с преподавателями, или не неразделенная любовь.

В любом случае, это нападение на колледж не было спонтанным, студент к нему готовился, как минимум, несколько дней. Как выяснили следователи, последний поисковый запрос убийцы в незакрытой вкладке браузера «как изготовить самодельное взрывное устройство». Мама керченского стрелка на допросе также рассказала, что за несколько дней до атаки Росляков начал пересматривать видео со стрельбой в различных школах. «Мама заинтересовалась, спросила зачем. Влад ответил – просто. Маму ответ удовлетворил», - отмечалось в СМИ.

Но, как оказалось, не так уж и просто… По злой иронии судьбы, мать керченского стрелка, которая работает санитаркой в онкологическом диспансере, принимала в больнице раненых студентов, которых не смог убить ее сын.

Дальше история стала обрастать другими удобными для роспропаганды подробностями. К примеру, что мать Рослякова является членом Крымской религиозной организации «Свидетели Иеговы», которые в России признаны экстремистской организацией. Она, мол, с детства запрещала ему развлекаться, «потому что грешно». В школе мальчик не участвовал в самодеятельности, не ходил на кружки и не принимал участия в праздниках. В кино ему тоже было нельзя. Одногруппник Владислава Рослякова рассказал об одном из разговоров с ним, в котором студент говорил о своей ненависти и желании перестрелять всех, кто учится в колледже. По словам одногруппника, стрелок также выражал свое восхищение маньяками и тем, как они убивали.

Тем временем, следствие назначило посмертную психолого-психиатрическую экспертизу для установления психологических особенностей Рослякова, а также мотивов его действий.

Свое мнение по факту произошедшего высказал и президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что трагедия в Керченском технологическом техникуме является результатом глобализации. И во всем виноваты, конечно же, США, где «молодые люди с неустойчивой психикой создают себе лжегероев», а расстрелы в школах – в порядке вещей.

В свою очередь, спикер «парламента» оккупированного Крыма Владимир Константинов уже заговорил об «украинском следе» в теракте в Керчи. А российское следствие проверяет напавшего на колледж в Керчи Владислава Рослякова на связь… с украинскими националистическими организациями «Правый сектор» и УНА-УНСО.

Удивляться этому, пожалуй, не стоит – нынче в любом происшествии в России и на оккупированных ею территориях Украины местные «фанатики» сразу видят украинский след. Если будет такая необходимость, приплести к инциденту Украину, а то и обвинить ее в произошедшем, россиянам не помешает даже то, что на странице в соцсети «Вконтакте» керченский стрелок активно поддерживал боевиков «ДНР» и выступал против Украины.

Также эта неделя ознаменовалась еще одним трагическим происшествием в Украине. 16 октября в Винницкой области в ходе выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений «Чистое небо-2018» упал украинский военный самолет Су-27. В результате аварии погибли два пилота, находящихся на борту - украинец и американец.

Погибшим украинским пилотом оказался военный летчик І класса, полковник Иван Петренко. Американским пилотом был подполковник ВВС Сэт Неринг с позывным «Джетр». Он служил в 194-й боевой эскадрилье Калифорнийской воздушной национальной гвардии, а в Украине работал в совместном командном центре учений «Чистое небо-2018». Трагический полет был для американского пилота первым ознакомительным вылетом на Су-27 .

Свидетели утверждают, что полет длился считанные минуты – самолет резко начал падать, а от удара об землю сразу вспыхнул. Перед падением истребителя Су-27 на Винниччине пилоты не сообщали о неисправности или опасности. А в Воздушных силах добавили, что фактора недопонимания между пилотами, скорее всего, быть не могло, ведь украинский пилот хорошо знал английский и мог общаться с американским коллегой.

Военная прокуратура центрального региона начала расследование падения истребителя, изъяла летную документацию и документы на разбившийся Су-27, и провела допрос свидетелей.

Истребитель Су-27 с бортовым номером 70 принадлежал к 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области. По словам министра обороны Степана Полторака, он проходил ремонт в этом году. «Что касается самолета - он в этом году, если я точно не ошибаюсь, в июле прошел ремонт, и мы его получили с завода», - заявил он.

Конечно, обойти вниманием инцидент не смогли российские СМИ. За поребриком с удовольствием стали смаковать эту тему, распространяя информацию, что разбившийся борт был построен еще в январе 1991 года и исчерпал свои ресурсы в 2009 году, после чего самолет сняли с вооружения и законсервировали. Однако в 2014 году истребитель якобы снова ввели в строй.

Что же на самом деле стало причиной катастрофы, покажут черные ящики после того, как их расшифруют.

После катастрофы Су-27 руководство учений «Чистое небо-2018» решило продолжить полеты всех типов авиатехники. Поскольку авиационная техника, которая привлекается к учениям, соответствует всем техническим требованиям и прошла соответствующие разрешительные процедуры.

Также на этой неделе наших читателей заинтересовала новость о том, что Кабинет министров все-таки решил повысить цену на газ для населения. Для этого правительству пришлось в пятницу после обеда собраться на экстренное заседание. Как результат, в конце рабочего дня стало известно, что газ с 1 ноября подорожает на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров.

Премьер-министр Владимир Гройсман поспешил оправдаться, что такое решение стало результатом переговоров с Международным валютным фондом и достигнутым с ними компромиссом. И не просто компромиссом, а «победой», поскольку изначально якобы речь шла о повышении цены сразу на 60%. Но «героическими» усилиями наши чиновники смогли победить «злых» кредиторов…

Вопрос определения цены газа для нужд населения действительно является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.

Чиновники, конечно, будут напоминать о возможности оформить субсидии. Но рост цен на газ ударит по многим украинцам. Тем, кто отапливает свои дома газовыми колонками и уже не может платить больше, придется, видимо, «прикрутить».

Зачем был весь этот сыр-бор с экстренным заседанием Кабмина стало известно поздно вечером в пятницу: Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by вместо действующей программы расширенного финансирования объемом 3,9 млрд долл США. Согласно заявлению Фонда, соглашение подлежит утверждению Советом директоров МВФ, и рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ, и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

Также на этой неделе произошли другие интересные события, которые, однако, не вызвали значительного интереса у наших читателей. Так, 18 октября Верховная Рада приняла Кодекс Украины по процедуре банкротства, который внедряет в стране институт банкротства физических лиц, существующий во всех цивилизованных странах.

Помимо изменений в сфере корпоративного банкротства, которые призваны повысить уровень выполнения контрактов и улучшить инвестиционную привлекательность Украины, Кодекс содержит и абсолютное новшество для Украины – возможность для любого украинца объявить себя банкротом. Этого ранее вообще не было в украинском законодательстве.

Важным нюансом в данном аспекте является то, что только должник, только физическое лицо по своей собственной воле сможет начать процедуру своего банкротства. Ни один кредитор не может и не будет иметь права начать эту процедуру.

Также принятый Кодекс по процедуре банкротства решает вопрос валютной ипотеки, предоставляя заемщикам льготные условия погашения кредитов под покупку единственного жилья. Правда, тут есть свои оговорки - речь о квартирах площадью не более 60 квадратных метров или домов не более 120 квадратных метров.

Помимо Кодекса о банкротстве, народные депутаты приняли в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2019 год.

Документ предусматривает доходы на уровне 1,008 трлн грн, расходы – 1,094 трлн грн, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 трлн грн.

Стоит отметить, что нагрузка на бюджет в следующем году будет большой – помимо затрат на проведение парламентских и президентских выборов, Украине придется отдать кредиторам 15 миллиардов долларов. Кабмин заложил на выплату и обслуживание долгов 427 млрд. Для сравнения – это же почти столько же, сколько предусмотрено на оборону, медицину и Пенсионный фонд вместе взятые.

Спикер Рады Андрей Парубий уже успел заявить, что привычка принимать закон «под елочку» отошла в прошлое. Однако не стоит забывать, что парламентарии сделали только первый шаг на пути к принятию главного финансового документа страны. Дальше его ожидает подготовка ко второму и третьему чтению, а насколько это затянется прогнозировать не стоит.

Также читатели УНИАН на этой неделе в меньшей степени интересовались продолжением истории о предоставлении украинской церкви автокефалии. Важным событием в этом контексте стало решение Верховной Рады передать Андреевскую церковь в Киеве в управление Вселенского патриархата. Законопроект, внесенный в парламент президентом Петром Порошенко, после голосования оперативно был подписан спикером Андреем Парубием и направлен на подпись главе государства.

Законом установлено, что Андреевская церковь, расположенная в Киеве на Андреевском спуске, 23 (выдающийся объект культурного наследия, памятник архитектуры национального значения), как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для свершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Решение парламента ожидаемо было раскритиковано представителями «Оппоблока» и прочими сочувствующими российской церкви. Так, депутат от Александр Вилкул его взяткой за участие в президентской кампании. Помимо этого, Вилкул заявил, что «Оппоблок» зарегистрировал проект постановления о передаче в пользование Вселенскому патриарху Администрации президента до президентских выборов 2019 года. Парубий назвал такие заявления оскорблением чувств верующих и «гундяевством».

Впрочем, довольно странно, что депутаты в стране, где церковь отделена от государства, так рьяно отстаивают церковные дела в стенах парламента.

Что же касается непосредственных участников церковных дел, то Русская православная церковь еще в начале недели приняла решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом. На протяжении недели к этому решению присоединились ряд сателитов РПЦ в мире. Однако этого РПЦ показалось мало и пришлось прибегнуть даже к откровенному шантажу. К примеру, прозвучало заявление, что РПЦ прекратит служения в Храме гроба Господня, если Иерусалимский патриархат поддержит Константинопольский в решении предоставить автокефалию Украинской православной церкви (УПЦ).

Что же касается самого Вселенского патриархата, то, в ответ на такие действия РПЦ, прозвучало сообщение, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Русской православной церковью, «и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе».

Нам остается только следить за дальнейшим развитием этого поистине исторического периода в современной истории Украины и надеяться, что угрозы, звучащие со стороны Москвы, так и останутся лишь словами.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Александр Топчий