Колледж в Керчи после атаки / REUTERS

События недели: версия читателей УНИАН – кровавая бойня в Керчи, катастрофа истребителя Су-27 и резкое подорожание газа для населения

Александр Топчий
22:27, 19 октября 2018
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На этой неделе читатели УНИАН следили за кровавой бойней в керченском колледже, которую устроил 18-летний студент этого учебного заведения, интересовались трагической гибелью в авиакатастрофе Су-27 украинского и американского пилотов, а также решением Кабмина поднять стоимость газа для населения сразу на 23,5%. Вместе с тем читатели пропустили принятие Радой Кодекса о банкротстве для частных лиц, а также продолжающиеся страсти вокруг предоставления Украине автокефалии.

Колледж в Керчи после атаки / REUTERS

На уходящей неделе наши читатели активно следили за трагическими событиями в оккупированном Россией Крыму. 17 октября студент политехнического колледжа Керчи при помощи огнестрельного оружия и взрывчатки устроил кровавую бойню. В результате инцидента погиб 21 человек, из которых пятеро преподавателей, остальные – студенты. Еще полсотни людей были госпитализированы. По официальной версии, виновником оказался 18-летний студент Владислав Росляков открыл в учебном заведении стрельбу и устроил взрыв, после чего покончил с собой. Жертв могло быть и больше, поскольку, по данным СМИ, кроме ружья и бомбы у стрелка в портфеле нашли патроны, десяток самодельных бомб и коктейль Молотова.

Изначально Национальный антитеррористический комитет России определил произошедшее как теракт. По факту теракта открыл уголовное дело и Следственный комитет РФ.  Однако вскоре теракт был переквалифицирован в массовое убийство. «Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», - заявили в СК РФ.

Буквально сразу происшествие обросло множеством рассказов очевидцев, подробностями о жизни убийцы, а также конспиративными теориями. Так, очевидцы утверждают, что нападавших в колледже было несколько. В частности, выживший студент Даниил утверждает, что стрелявших было двое. Один стрелял по толпе, а другой «зачищал» кабинеты. Также студент заявил, что на территории корпуса нашли несколько растяжек. Однако эта информация пока не подтверждается следователями, так как известен маршрут Рослякова, а на записях камер он один.

Ряд экспертов также ставят под сомнение способность одного молодого парня без отточенных навыков в обращении с оружием за несколько минут «организовать» такое количество жертв. К примеру, российский журналист Сергей Асланян указал на ряд подозрительных аспектов официальной версии нападения. Один из них – боеприпасы и оружие Росляков приобрел за несколько дней до нападения, и у него не было времени пристреляться из него. В то же время, как оказалось позже, Владислав Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием. Более того, оружием убийца владел… легально. 8 сентября он получил на него разрешение, а 13 октября купил патроны в магазине «Сокол». 

Одним из мотивов Рослякова устроить бойню в колледже могли стать личные помыслы, по разным версиям – конфликт с преподавателями, или не неразделенная любовь.

В любом случае, это нападение на колледж не было спонтанным, студент к нему готовился, как минимум, несколько дней. Как выяснили следователи, последний поисковый запрос убийцы в незакрытой вкладке браузера «как изготовить самодельное взрывное устройство». Мама керченского стрелка на допросе также рассказала, что за несколько дней до атаки Росляков начал пересматривать видео со стрельбой в различных школах. «Мама заинтересовалась, спросила зачем. Влад ответил – просто. Маму ответ удовлетворил», - отмечалось в СМИ.

Владислав Росляков во время массового убийства / фото Mash

Но, как оказалось, не так уж и просто… По злой иронии судьбы, мать керченского стрелка, которая работает санитаркой в онкологическом диспансере, принимала в больнице раненых студентов, которых не смог убить ее сын.

Дальше история стала обрастать другими удобными для роспропаганды подробностями. К примеру, что мать Рослякова является членом Крымской религиозной организации «Свидетели Иеговы», которые в России признаны экстремистской организацией. Она, мол, с детства запрещала ему развлекаться, «потому что грешно». В школе мальчик не участвовал в самодеятельности, не ходил на кружки и не принимал участия в праздниках. В кино ему тоже было нельзя. Одногруппник Владислава Рослякова рассказал об одном из разговоров с ним, в котором студент говорил о своей ненависти и желании перестрелять всех, кто учится в колледже. По словам одногруппника, стрелок также выражал свое восхищение маньяками и тем, как они убивали.

Тем временем, следствие назначило посмертную психолого-психиатрическую экспертизу для установления психологических особенностей Рослякова, а также мотивов его действий.

Свое мнение по факту произошедшего высказал и президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что трагедия в Керченском технологическом техникуме является результатом глобализации. И во всем виноваты, конечно же, США, где «молодые люди с неустойчивой психикой создают себе лжегероев», а расстрелы в школах – в порядке вещей.

В свою очередь, спикер «парламента» оккупированного Крыма Владимир Константинов уже заговорил об «украинском следе» в теракте в Керчи. А российское следствие проверяет напавшего на колледж в Керчи Владислава Рослякова на связь… с украинскими националистическими организациями «Правый сектор» и УНА-УНСО.

Удивляться этому, пожалуй, не стоит – нынче в любом происшествии в России и на оккупированных ею территориях Украины местные «фанатики» сразу видят украинский след. Если будет такая необходимость, приплести к инциденту Украину, а то и обвинить ее в произошедшем, россиянам не помешает даже то, что на странице в соцсети «Вконтакте» керченский стрелок активно поддерживал боевиков «ДНР» и выступал против Украины.

Также эта неделя ознаменовалась еще одним трагическим происшествием в Украине. 16 октября в Винницкой области в ходе выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений «Чистое небо-2018» упал украинский военный самолет Су-27. В результате аварии погибли два пилота, находящихся на борту - украинец и американец.

Место катастрофы Су-27 / фото "20 минут"

Погибшим украинским пилотом оказался военный летчик І класса, полковник Иван Петренко. Американским пилотом был подполковник ВВС Сэт Неринг с позывным «Джетр». Он служил в 194-й боевой эскадрилье Калифорнийской воздушной национальной гвардии, а в Украине работал в совместном командном центре учений «Чистое небо-2018». Трагический полет был для американского пилота первым ознакомительным вылетом на Су-27 . 

Свидетели утверждают, что полет длился считанные минуты – самолет резко начал падать, а от удара об землю сразу вспыхнул. Перед падением истребителя Су-27 на Винниччине пилоты не сообщали о неисправности или опасности. А в Воздушных силах добавили, что фактора недопонимания между пилотами, скорее всего, быть не могло, ведь украинский пилот хорошо знал английский и мог общаться с американским коллегой.

Военная прокуратура центрального региона начала расследование падения истребителя, изъяла летную документацию и документы на разбившийся Су-27, и провела допрос свидетелей.

Истребитель Су-27 с бортовым номером 70 принадлежал к 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области. По словам министра обороны Степана Полторака, он проходил ремонт в этом году. «Что касается самолета - он в этом году, если я точно не ошибаюсь, в июле прошел ремонт, и мы его получили с завода», - заявил он.

Конечно, обойти вниманием инцидент не смогли российские СМИ. За поребриком с удовольствием стали смаковать эту тему, распространяя информацию, что разбившийся борт был построен еще в январе 1991 года и исчерпал свои ресурсы в 2009 году, после чего самолет сняли с вооружения и законсервировали. Однако в 2014 году истребитель якобы снова ввели в строй.

Что же на самом деле стало причиной катастрофы, покажут черные ящики после того, как их расшифруют.

После катастрофы Су-27 руководство учений «Чистое небо-2018» решило продолжить полеты всех типов авиатехники. Поскольку авиационная техника, которая привлекается к учениям, соответствует всем техническим требованиям и прошла соответствующие разрешительные процедуры.

Также на этой неделе наших читателей заинтересовала новость о том, что Кабинет министров все-таки решил повысить цену на газ для населения. Для этого правительству пришлось в пятницу после обеда собраться на экстренное заседание. Как результат, в конце рабочего дня стало известно, что газ с 1 ноября подорожает на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров.

Газ для населения подорожает на 23,5% / фото УНИАН

Премьер-министр Владимир Гройсман поспешил оправдаться, что такое решение стало результатом переговоров с Международным валютным фондом и достигнутым с ними компромиссом. И не просто компромиссом, а «победой», поскольку изначально якобы речь шла о повышении цены сразу на 60%. Но «героическими» усилиями наши чиновники смогли победить «злых» кредиторов…

Вопрос определения цены газа для нужд населения действительно является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.

Чиновники, конечно, будут напоминать о возможности оформить субсидии. Но рост цен на газ ударит по многим украинцам. Тем, кто отапливает свои дома газовыми колонками и уже не может платить больше, придется, видимо, «прикрутить».

Зачем был весь этот сыр-бор с экстренным заседанием Кабмина стало известно поздно вечером в пятницу: Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by вместо действующей программы расширенного финансирования объемом 3,9 млрд долл США. Согласно заявлению Фонда, соглашение подлежит утверждению Советом директоров МВФ, и рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ, и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

Также на этой неделе произошли другие интересные события, которые, однако, не вызвали значительного интереса у наших читателей. Так, 18 октября Верховная Рада приняла Кодекс Украины по процедуре банкротства, который внедряет в стране институт банкротства физических лиц, существующий во всех цивилизованных странах.

Помимо изменений в сфере корпоративного банкротства, которые призваны повысить уровень выполнения контрактов и улучшить инвестиционную привлекательность Украины, Кодекс содержит и абсолютное новшество для Украины – возможность для любого украинца объявить себя банкротом. Этого ранее вообще не было в украинском законодательстве.

Важным нюансом в данном аспекте является то, что только должник, только физическое лицо по своей собственной воле сможет начать процедуру своего банкротства. Ни один кредитор не может и не будет иметь права начать эту процедуру.

Нардепы на этой неделе приняли в первом чтении проект госбюджета / фото УНИАН

Также принятый Кодекс по процедуре банкротства решает вопрос валютной ипотеки, предоставляя заемщикам льготные условия погашения кредитов под покупку единственного жилья. Правда, тут есть свои оговорки - речь о квартирах площадью не более 60 квадратных метров или домов не более 120 квадратных метров.

Помимо Кодекса о банкротстве, народные депутаты приняли в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2019 год.

Документ предусматривает доходы на уровне 1,008 трлн грн, расходы – 1,094 трлн грн, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 трлн грн.

Стоит отметить, что нагрузка на бюджет в следующем году будет большой – помимо затрат на проведение парламентских и президентских выборов, Украине придется отдать кредиторам 15 миллиардов долларов. Кабмин заложил на выплату и обслуживание долгов 427 млрд. Для сравнения – это же почти столько же, сколько предусмотрено на оборону, медицину и Пенсионный фонд вместе взятые.

Спикер Рады Андрей Парубий уже успел заявить, что привычка принимать закон «под елочку» отошла в прошлое. Однако не стоит забывать, что парламентарии сделали только первый шаг на пути к принятию главного финансового документа страны. Дальше его ожидает подготовка ко второму и третьему чтению, а насколько это затянется прогнозировать не стоит.

Также читатели УНИАН на этой неделе в меньшей степени интересовались продолжением истории о предоставлении украинской церкви автокефалии. Важным событием в этом контексте стало решение Верховной Рады передать Андреевскую церковь в Киеве в управление Вселенского патриархата. Законопроект, внесенный в парламент президентом Петром Порошенко, после голосования оперативно был подписан спикером Андреем Парубием и направлен на подпись главе государства.

Андреевскую церковь передадут в пользование Вселенскому патриархату / фото УНИАН

Законом установлено, что Андреевская церковь, расположенная в Киеве на Андреевском спуске, 23 (выдающийся объект культурного наследия, памятник архитектуры национального значения), как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для свершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Решение парламента ожидаемо было раскритиковано представителями «Оппоблока» и прочими сочувствующими российской церкви. Так, депутат от Александр Вилкул  его взяткой за участие в президентской кампании. Помимо этого, Вилкул заявил, что «Оппоблок» зарегистрировал проект постановления о передаче в пользование Вселенскому патриарху Администрации президента до президентских выборов 2019 года. Парубий назвал такие заявления оскорблением чувств верующих и «гундяевством». 

Впрочем, довольно странно, что депутаты в стране, где церковь отделена от государства, так рьяно отстаивают церковные дела в стенах парламента.

Что же касается непосредственных участников церковных дел, то Русская православная церковь еще в начале недели приняла решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом. На протяжении недели к этому решению присоединились ряд сателитов РПЦ в мире. Однако этого РПЦ показалось мало и пришлось прибегнуть даже к откровенному шантажу. К примеру, прозвучало заявление, что РПЦ прекратит служения в Храме гроба Господня, если Иерусалимский патриархат поддержит Константинопольский в решении предоставить автокефалию Украинской православной церкви (УПЦ).

Что же касается самого Вселенского патриархата, то, в ответ на такие действия РПЦ, прозвучало сообщение, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Русской православной церковью, «и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе».

Нам остается только следить за дальнейшим развитием этого поистине исторического периода в современной истории Украины и надеяться, что угрозы, звучащие со стороны Москвы, так и останутся лишь словами.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Александр Топчий

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Теги: #Крым#Украина#бюджет#церковь#СУ-27#Керчь