Астролог рассказал, что ждет Украину после выборов президента

По мнению астролога, будет преодолена кланово-олигархическая система, что позволит Украине развиваться экономически.

После выборов президента Украину ждет период серьезных изменений.

Такое мнение в интервью «Фактам» высказал международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс.

"Конечно, стоит ожидать перемен, потому что в григориальный знак Украины вошла такая планета, как Уран, — говорит Влад Росс. — Влияние Урана началось с мая 2018 года и продлится семь лет. Наступает время больших переворотов и больших изменений в нашей стране. В частности, будет преодолена кланово-олигархическая система, что позволит Украине развиваться экономически. Поэтому уже сейчас страну ожидают большие сюрпризы, а к власти придут новые лица. Возможно, на президентских выборах люди проголосуют совершенно непредсказуемо, и старые политики вполне могут быть отправлены на свалку истории".

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Также, по его словам, в политику придут новые лица.

"Среди них может быть Святослав Вакарчук. Почему именно он? Потому, что он родился под земным знаком Тельца. Я давно говорил в своих прогнозах: в Украину придет процветание при президенте, родившемся под этим знаком, кем бы он ни был. Он способен сильно продвинуть нашу страну. Также мы знаем Владимира Зеленского и других молодых людей, которые вполне могут прийти во власть. Думаю, именно темная лошадка и выиграет эти президентские выборы", - рассказал Росс.

Как сообщал УНИАН, астролог назвал сроки окончания войны на Донбассе.