Астролог назвал сроки окончания войны на Донбассе

По прогнозу астролога, до 2020 года война на Донбассе не закончится.

Для окончания военных действий на Донбассе пока не заметно предпосылок, а потому нет оснований полагать, что война закончится в ближайшее время.

Такое мнение в интервью «Фактам» высказал международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс.

«До 2020 года я не вижу, чтобы в этом вопросе что-то сильно поменялось. По моему прогнозу, до 2020 года война на Донбассе не закончится», — прогнозирует астролог.

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В то же время Росс ожидает позитивных изменений в Украине, которые возможны с конца 2019 года. «Окончательно Украина вырвется из проблем и в стране начнется экономический рост, которому будут способствовать финансовые вливания, только с 2021 года. С этого времени в нашу страну пойдут инвестиции. Это будет связано как раз с окончанием военных действий. Ведь никто не хочет вкладывать в страну, в которой идет война», — объяснил автор прогноза.

Как сообщал УНИАН, астролог спрогнозировал, вернется ли Крым в Украину.