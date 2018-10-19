Автокефалия украинской церкви не позволит возродить Российскую империю - спикер УПЦ КП

Он добавил, что процесс церковного единения и всеправославного признания автокефалии Украинской церкви призван остановить конфликты и споры между верующими.

Установление в Украине Единой автокефальной поместной церкви ставит крест на возможности реализовать российский нео-имперский проект так же, как утверждение независимого украинского государства не позволяет реанимировать Российскую империю.

Об этом написал архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря на "Главреде".

"С российской стороны государство не только не отделено от церковных вопросов, а наоборот тесно в них вовлечено. Более того, российское государство вмешивается в церковные вопросы и направляет их, давая соответствующие указания Московской патриархии", - написал он.

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По его мнению, заявления о кровопролитии – это лишь запугивание.

"Никакого кровопролития в реальности не будет, потому что украинский народ гораздо мудрее, чем о нем думают в Москве, и он доказал это на деле. Если в самой Украине не будут давать повода "защищать православных", то у Кремля не будет и правдоподобного обоснования для усиления агрессии против Украины. Поэтому наша общая задача - противостоять провокациям, не допускать насилия в вопросах веры, сделать все необходимое для того, чтобы люди имели возможность осознанно и добровольно сделать свой выбор в пользу украинской церкви или остаться в составе русской церкви", - считает архиепископ.

Он добавил, что процесс церковного единения и всеправославного признания автокефалии Украинской церкви призван остановить конфликты и споры между верующими.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.