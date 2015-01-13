Премьер Эстонии сегодня прибудет в Украину

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Эстонии.

«Во вторник после обеда премьер-министр Таави Рыйвас отправится в Украину, где встретится со своим украинским коллегой Арсением Яценюком и председателем парламента Владимиром Гройсманом», - говорится в сообщении.

В этот же день состоится круглый стол на тему «электронного государства» (e-country) и управления государством, где своим опытом поделятся эксперты из Эстонии.

Читайте такжеЭстония в одностороннем порядке определила сухопутную границу с Россией«Единство и мощная поддержка западных государств в нынешнее нестабильное время очень важны. Больше всего в надежной поддержке нуждается Украина, которая, в то же время борясь за свою независимость и территориальную целостность, должна развивать свое государство. Эстония может здесь помочь, делясь своим опытом проведения реформ», - сказал Рыйвас.

Вечером, 13 января, пройдет организованная Посольством Эстонии рабочая встреча с министром экономики Украины Айварасом Абромавичусом, где разговор пойдет об экономических отношениях и реформах, которые планируется провести в Украине.

«В среду премьер-министр Рыйвас встретится с президентом Украины Петром Порошенко», - говорится в сообщении.