Россия заявила, что европейский канал антипропаганды будет мешать ее свободе слова

Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков, передает ТАСС.

"Россия всегда позитивно относилась к свободе слова. Но само понятие контрпропагандистского канала не сообразуется с этой свободой", - сказал он.

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Как известно, российские каналы неоднократно использовали выдуманные сюжеты для запугивания аудитории и настраивания ее против Украины. Так, появился сюжет о "распятом мальчике" и прочие истории.

В то же время, в самой России только за прошлый год были "взяты под контроль" несколько СМИ.