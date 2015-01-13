Россия заявила, что европейский канал антипропаганды будет мешать ее свободе слова
00:45, 13 января 2015Политика
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В России негативно восприняли идею ЕС и президента Украины Петра Порошенко создать русскоязычный канал для борьбы с российской пропагандой.
Россия заявила, что европейский канал "антипропаганди" будет мешать ее свободе слова / argumentua.com
Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков, передает ТАСС.
"Россия всегда позитивно относилась к свободе слова. Но само понятие контрпропагандистского канала не сообразуется с этой свободой", - сказал он.
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Как известно, российские каналы неоднократно использовали выдуманные сюжеты для запугивания аудитории и настраивания ее против Украины. Так, появился сюжет о "распятом мальчике" и прочие истории.
В то же время, в самой России только за прошлый год были "взяты под контроль" несколько СМИ.
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