В Берлине началась встреча в "нормандском формате" по Донбассу

Как сообщает Радио Свобода, встреча происходит за несколько дней до возможных переговоров лидеров этих четырех стран в столице Казахстана Астане.

10 января канцлер Германии Ангела Меркель сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что для проведения встречи в Астане нужен прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в Минске в сентябре.

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Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что поедет в Астану только при условии, что есть шанс на продвижение в преодолении кризиса.

По последним данным ООН, уже более 4800 человек погибли от апреля 2014 года в результате боев на востоке Украины.