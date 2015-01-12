В Берлине началась встреча в "нормандском формате" по Донбассу
18:24, 12 января 2015Политика
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Министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России проводят встречу в Берлине, где обсуждают ситуацию в Украине.
REUTERS
Как сообщает Радио Свобода, встреча происходит за несколько дней до возможных переговоров лидеров этих четырех стран в столице Казахстана Астане.
10 января канцлер Германии Ангела Меркель сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что для проведения встречи в Астане нужен прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в Минске в сентябре.
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Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что поедет в Астану только при условии, что есть шанс на продвижение в преодолении кризиса.
По последним данным ООН, уже более 4800 человек погибли от апреля 2014 года в результате боев на востоке Украины.
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