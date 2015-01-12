Суд постановил назначить к рассмотрению по существу дело Штепы

Как передает корреспондент УНИАН, апелляционный суд сегодня удовлетворил жалобу прокуратуры на решение Червонозаводского райсуда Харькова об отправке на доработку обвинительного акта по делу Штепы.

Кроме того, суд отказал в удовлетворении апелляции защиты бывшего мэра Славянска на продление ей до 6 марта меры пресечения в виде содержания под стражей, а также не удовлетворил ходатайство о внесении в обвинительный акт сведений о пребывании Штепы в плену боевиков с 17 апреля по 5 июля 2014 года.

Суд постановил назначить дело Штепы к рассмотрению в суде первой инстанции.

Полный текст постановления с мотивационной частью будет оглашен 16 января.

Пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик подчеркнула, что прокуратура подавала апелляцию на решение Червонозаводского райсуда Харькова об отправке обвинительного акта на доработку, поскольку считает, что документ полностью отвечал уголовному и процессуальному законодательству Украины.

"Прокуратура считает, что обвинительный акт соответствует уголовному и процессуальному законодательству Украины. И что он может рассматриваться в суде первой инстанции по существу", - сказала Дубовик.

Читайте такжеСуд продлил арест экс-мэра Славянска ШтепыКомментируя апелляцию защиты Штепы на продление меры пресечения в виде содержания под стражей Дубовик подчеркнула, что действующим законодательством не предусмотрена иная мера пресечения, кроме содержания под стражей для лиц, обвиняемых по этим статьям.

В свою очередь адвокат Штепы Вячеслав Дейниченко отметил, что апелляционный суд не учел аргументов защиты, поэтому защита будет подавать кассационную жалобу.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в ходе судебного заседания в Червонозаводском районном суде Харькова, на котором рассматривается дело по обвинению Штепы в посягательстве на территориальную целостность Украины, был заявлен ряд ходатайств. В частности, сторона обвиняемого заявила, что обвинительный приговор по делу бывшего мэра составлен с грубыми нарушениями законодательства и подчеркнула необходимость возврата обвинительного акта для доработки в прокуратуру, поскольку в нем "нет ни слова, что Штепа находилась 81 день в плену".

Суд удовлетворил данное ходатайство и принял решение вернуть прокуратуре для устранения недостатков обвинительный акт по делу Штепы.

Справка УНИАН. Бывшего мэра Славянска Донецкой области Нелли Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

Экс-мэр города обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. 31 октября прокуратура передала обвинительный акт в суд. Дело рассматривает Червонозаводской районный суд Харькова.