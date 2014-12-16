Штепа в суде требует признать ее потерпевшей: я провела в плену 81 день

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Штепа заявила сегодня в ходе судебного заседания в Червонозаводском районном суде Харькова, на котором рассматривается дело по обвинению ее в посягательстве на территориальную целостность Украины.

"Мое ходатайство - вернуть обратно обвинительный акт. Пока не будет в обвинительном акте, что я была в плену 81 день из 84... Должно быть постановление о том, что я потерпевшая, что я была в плену, и тогда можно его рассматривать", - заявила экс-мэр.

Она также подчеркнула, что отрицает свою вину.

Читайте такжеСуд отказал Штепе в переводе рассмотрения ее дела в СлавянскКроме того Штепа заявила, что не успела ознакомиться с материалами дела.

"Я не ознакомилась с материалами дела. Мне дали 5 дней", - сказала она. Дело состоит из 8 томов и нескольких дополнений.

Как сообщал УНИАН, бывшего мэра Славянска Донецкой области Нелли Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября ей объявлено окончательную подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

Экс-мэр города обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендуму об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. 31 октября прокуратура передала в суд обвинительный акт в деле Штепы.

5 ноября в Харькове представители прокуратуры и защиты Штепы во время заседания Червонозаводского районного суда Харькова заявили ходатайство о переносе рассмотрения дела по подсудности в Славянский горрайонный суд, т.е. по месту совершения правонарушения. Материалы были направлены в соответствующий суд для разрешения этого ходатайства.

20 ноября Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел принял решение вернуть уголовное производство в отношении Штепы для рассмотрения в Червонозаводский районный суд Харькова.